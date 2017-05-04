Прокуратура проситиме для Януковича довічне ув'язнення

524 перегляди
0
Четвер, 4 травня 2017, 12:10

Захист екс-президента Віктора Януковича затягує судовий процес.

Про це заявив на брифінгу прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко.

"Ми очікуємо, що від сторони захисту буде надаватися ряд клопотань на затягування процесу, але на це ми готові", - сказав Кравченко.

Він також зазначив, що оскільки Янукович не визнає своєї провини у справі про державну зраду, то обвинувачення проситиме суд про вищу міру покарання за цей злочин - довічне ув'язнення.

"Ми будемо клопотати про довічне позбавлення волі", - зазначив прокурор.

На запитання журналістів, скільки в обвинувачення є свідків у справі Януковича та скільки їх у захисту, Кравченко відповів: "Під час досудового розслідування сторона захисту не відкрила жодного матеріалу. Ми відкрили їм всі наявні матеріали, як це передбачає Закон. Формально у сторони захисту немає жодних фактів та жодних свідків", - зазначив він. "Ми допитали та плануємо допитати більше ста свідків", - додав він.

Як відомо, у четвер, 4 травня, Оболонський районний суд розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.

Суд частково задовольнив клопотання захисників Януковича, дозволивши йому участь по відеозв'язку та переніс підготовче засідання на 18 травня 10 годину.

Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП 

Теми: Янукович суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд у справі Януковича перенесли на 18 травня 4 травня 2017, 10:57
Суд постановив з'ясувати, чи було втручання у справу Януковича 4 травня 2017, 10:48
Суд у справі Януковича почався із заяв адвокатів про втручання Луценка 4 травня 2017, 10:14
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Прокуратура проситиме для Януковича довічне ув'язнення
Екс-регіонал Макеєнко став єдиним власником телеканалу "Тоніс"
Суд постановив з'ясувати, чи було втручання у справу Януковича
Суд у справі Януковича почався із заяв адвокатів про втручання Луценка
Усі новини
5 фактів про сир

Сир як пігулка довголіття

Гід по грузинській кухні

Де в Києві спробувати хінкалі, хачапурі і чанахи