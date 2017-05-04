Бойовики ОРДО попалися на використанні зброї з РФ

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Четвер, 4 травня 2017, 13:23

Співробітники Служби безпеки України задокументували два факти використання бойовиками організації "ДНР" зброї та боєприпасів російського виробництва.

Про це повідомляє сайт СБУ.

У "сірій зоні" в районі донецького аеропорту правоохоронці виявили два постріли до гранатомету РПГ-7В, залишені бойовиками.

Поблизу одного з опорних пунктів Збройних сил України на лінії розмежування оперативники спецслужби вилучили вогнемет "Шмель".

За висновками експертів, виявлена зброя та боєприпаси виготовлені в Росії після 1991  року та не перебувають на озброєнні сил антитерористичної операції.

"Наявність у бойовиків російської зброї вкотре доводить її постачання терористам з території РФ", - заявили в СБУ.

Українська правда

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