Луценко про рішення Інтерполу щодо Януковича і Ко: Проблему вирішимо

Генпрокурор України Юрій Луценко заявляє, що прокуратура має шляхи притягнення до відповідальності посадовців, яких Інтерпол зняв із міжнародного розшуку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у четвер.

"Прихильникам Януковича і зрадофілам не варто радіти рішенню Інтерпола про зняття з розшуку Януковича, Онищенка, Клюєва. І цю проблему ми вирішимо", - написав він.

"Або переконаємо Печерський суд прийняти рішення у відповідності до вимог нового керівництва Інтерполу. Або отримаємо в суді вирок і оголосимо віп-утікачів у розшук для відбування покарання", - додав Луценко.

Як відомо, 3 травня стало відомо, що Інтерпол припинив розшук колишнього президента Віктора Януковича.

Також він зняв з розшуку ще одного чиновника часів Януковича – колишнього секретаря РНБО та главу АП – Андрія Клюєва.

Інтерпол також зняв з розшуку народного депутата Олександра Онищенка і екс-міністра енергетики часів Януковича - Едуарда Ставицького.

Українська правда