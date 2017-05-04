Україну і Росію можуть на 3 роки відсторонити від участі в Євробаченні

Європейський мовний союз, що організовує пісенний конкурсу Євробачення, на наступному тижні розгляне питання про застосування санкцій до України і Росії за ситуацію, яка склалася в цьому році.

Про це німецькому виданню ZDF Heute повідомив глава оргкомітету конкурсу Франк-Дітер Фрайлінг, передає "Телекритика".

За його словами, своє рішення союз оголосить вже після конкурсу, ймовірно, в рамках засідання 12 червня.

Фрайлінг уточнив, що не сумнівається в тому, що країни будуть покарані, питання полягає лише в тому, які саме санкції це будуть.

Статут ЄМС передбачає, зокрема, такі санкції, як грошовий штраф, позбавлення спонсорської підтримки, відсторонення від участі в конкурсі на строк до трьох років та ін.

Глава оргкомітету Євробачення нагадав, що, організовуючи конкурс, Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити виступ всіх учасників, але не виконала його в ставленні російської представниці - співачки Юлії Самойлової.

Однак, за його словами, і Росія порушила правила конкурсу, оскільки представники її делегації не були присутні на обов'язкових попередніх зустрічах в Києві на початку року.

Нагадаємо, в березні СБУ заборонила в'їзд на три роки в Україні Юлії Самойлової, оскільки вона відвідувала анексувати Крим.

У зв'язку з цим російський медіахолдинг ВГТРК (канали "Росія-1", "Росія-24", "РТР-Планета" і ін.) і "Перший канал" офіційно відмовилися від трансляції конкурсу в цьому році.