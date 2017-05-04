Радіо Свобода оприлюднило відео вибуху автомобіля ОБСЄ

2788 переглядів
0
Четвер, 4 травня 2017, 17:34

У мережі оприлюднено відео, де зафіксовано момент, коли під час проїзду транспортного засобу, що перевозив спостерігачів ОБСЄ на підконтрольній угрупованню "ЛНР" території Луганської області, вибухнула придорожня бомба.

Запис опублікований на сайті Радіо Свобода.

Відео, зняте із північної боку від місця інциденту, показує дві машини місії ОБСЄ за кілька секунд до вибуху, потім камеру струшує – і зображення розфокусовується, після чого видно густий чорний дим.

За інформацією кореспондента Радіо Свобода Крістофера Міллера, запис редакція отримала від "джерела з української сторони".

Згідно з його даними, дорога, де трапився вибух, рідко використовується цивільними через близькість до лінії зіткнення, але у розширеній версії відео видно ще третю неідентифіковану машину, яка проїжджає цією дорогою через 9 хвилин у напрямку вибуху.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили 28 квітня, що, на їхню думку, підрив автомобіля ОБСЄ на непідконтрольній українській владі території Луганщини не був нещасним випадком, міну заклали навмисно.

Зранку 23 квітня у районі села Пришиб на контрольованій угрупованням "ЛНР" частині Луганщини підірвався автомобіль СММ ОБСЄ. Загинув американський фельдшер Джозеф Стоун – перший член місії ОБСЄ, що помер за три роки збройного конфлікту на території України.

Окрім того, тоді ж були госпіталізовані ще двоє членів патруля місії – громадяни Німеччини та Чехії.

В угрупованні "ЛНР" звинуватили у підриві автомобіля ОБСЄ "підготовлену українську диверсійно-розвідувальну групу".

Натомість у Міністерстві закордонних справ України вважають, що підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі є спробою Москви і підтримуваних нею бойовиків залякати спостерігачів. Служба безпеки України кваліфікувала інцидент як теракт.

Теми: ОБСЄ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін каже, що підрив патруля ОБСЄ призведе до ескалації конфлікту 2 травня 2017, 17:24
В ОРЛО біля патруля ОБСЄ стався вибух та стрілянина 29 квітня 2017, 11:05
МЗС України відзначає деструктивну позицію Росії в ОБСЄ 28 квітня 2017, 17:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики третю добу не видають тіла загиблих українських бійців – штаб АТО
Радіо Свобода оприлюднило відео вибуху автомобіля ОБСЄ
Боровик: Причин для позбавлення мене українського громадянства немає
Рада Європи оприлюднила текст рішення щодо Криму
Усі новини
Відео-інструкція

Як записати дитину в садок Києва

Лайфхаки

16 помилок, які роблять усі, хто користується літаком вперше