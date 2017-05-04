Україна чекає на рішення Панами щодо екстрадиційної перевірки в справі Каськіва

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Четвер, 4 травня 2017, 20:58

Українська сторона протягом 1,5 місяця очікує рішення Панамського суду про відновлення процедури екстрадиційної перевірки у справі екс-глави Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) Владислава Каськіва.

Про це повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін в ефірі "5 каналу" в четвер увечері.

"Після відновлення такої перевірки протягом 2-3 місяців панамська влада обіцяє нам винести остаточне рішення у цій справі. Яким воно буде, я поки не прогнозую", - сказав він.

Каськів був оголошений в міжнародний розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

8 вересня 2016 року стало відомо про отримання Генпрокуратурою від Інтерполу підтвердження про арешт Каськіва в Панамі.

Єнін тоді відзначав, що протягом 48 годин після затримання буде проведено судове слухання, під час якого стане відома процедура видачі в Україну. У разі добровільної згоди з боку Каськіва вказана процедура може зайняти 30 днів.

12 вересня Панамський суд обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді застави $ 600 тис., він подав клопотання про політичний притулок.

У березні поточного року стало відомо, що Панама відмовила Каськіву в наданні статусу політичного біженця.

Інтерфакс-Україна

Теми: Каськів Генпрокуратура
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