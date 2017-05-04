У прокуратурі розповіли, кого з чиновників допитають у справі Януковича

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Четвер, 4 травня 2017, 21:38

У справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича свідчення даватимуть колишній прем'єр Арсеній Яценюк, глава МВС Арсен Аваков, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, секретар РНБО Олександр Турчинов, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов та інші, всього понад 100 осіб.

Про це повідомив прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко в ефірі "5 каналу" в четвер.

"Це посадові особи, які займали свої посади раніше, зараз займають, це військовослужбовці, які проходили військову службу на території Автономної Республіки Крим, і буде екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов", - сказав він.

"Голова РНБО Турчинов, Наливайченко буде, Аваков буде, Парубій буде, він допитаний під час досудового розслідування, Яценюк допитаний під час досудового розслідування. Всі ці свідки будуть викликатися в суд", - додав Кравченко.

Як повідомлялося, головуючий суддя Оболонського районного суду Києва Владислав Дев'ятко оголосив перерву в підготовчому засіданні у справі про державну зраду Януковича до 18 травня.

Кравченко заявив, що Державне обвинувачення проситиме Оболонський райсуд засудити Януковича у цій справі до довічного ув'язнення.

Інтерфакс-Україна

Теми: Янукович Яценюк Аваков Турчинов
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