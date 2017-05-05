У Мар’їнському районі затримано 5 осіб за підозрою в участі в НЗФ

В ході спецоперації в Мар'їнському районі Донецької області затримано 5 осіб підозрюваних в участі в незаконних збройних формуваннях та встановлено особу бойовика на прізвисько "Палач", який катував проукраїнських громадян.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Оперативно-профілактична спецоперація почалася за розпорядженням заступника голови Нацполіціі В'ячеслава Аброськіна в зв'язку з тим, що напередодні в Курахово правоохоронці вилучили великий арсенал бойової зброї, який зловмисники переховували на одній з баз відпочинку. Метою поліцейських було очистити територію від вибухонебезпечних "сюрпризів", диверсійних схронів і осіб, які загрожують безпеці мешканців.

За кілька годин поліцейські обстежили 24 бази відпочинку та дитячі оздоровчі центри, частина з яких покинуті, 100 човнових гаражів та 420 дачних ділянок, лише 59 з яких – жилі.

В результаті зареєстровано 5 фактів вилучення зброї, боєприпасів, вибухівки. Затримано 5 осіб, які наразі перевіряються на причетність до незаконних збройних формувань. Серед вилученої під час відпрацювання зброї - гранати РГД-5 та Ф-1, пістолет, димова граната, освітлювальні та сигнальні шашки, патрони. Крім того, двічі поліцейські вилучали наркотики.

Правоохоронці встановили особу, за місцем мешкання якої вилучено арсенал зброї та атрибутику бойовиків. Поліцейські з’ясували, що вказаний громадянин є одним з організаторів незаконного референдуму 2014 року на території Мар’їнського району та зараз переховується в окупованому Донецьку. За попередньою інформацією, у лавах НЗФ "ДНР" він перебуває у званні "генерал козачих військ", має позивний "Палач" у зв’язку з тим, що катував проукраїнськи налаштованих громадян. За місцем його мешкання вилучено гранату Ф-1, наркотики, пристрій для відстрілу патронів калібру 5,6 мм у вигляді авторучки.

За інформацією прес-центру штабу АТО, відпрацювання прифронтових районів проводилася силами обласного главку поліції спільно з співробітниками Мар'їнського відділення поліції - всього понад 100 осіб. Також до заходів було залучено бійців спецпідрозділу КОРД, вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками.