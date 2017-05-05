США сумніваються в меморандумі про створення зон безпеки в Сирії

48 переглядів
0
П'ятниця, 5 травня 2017, 03:12

Сторони сирійського конфлікту в Астані підписали документ про створення чотирьох зон безпеки в Сирії на лінії зіткнення урядових і опозиційних військ, проте в США стурбовані, зокрема, тим, що одним з гарантів договору є Іран.

Про це пише The Washington Post.

Делегації Росії, Ірану і Туреччини в ході переговорів в Астані досягли домовленості про створення зон безпеки в Сирії і відновлення дипломатичних зусиль для встановлення миру в країні.

Договір, підписаний трьома країнами, передбачає створення зон безпеки на територіях, які контролюються повстанцями і урядовими військами. Вони будуть розмежовуватися контрольно-пропускними пунктами. Беззбройні цивільні особи зможуть вільно переміщатися між ними. Контролювати КП будуть війська країн, які підписали документ.

Країни-гаранти також заявили, що договір про припинення вогню в зонах безпеки вступить в силу в суботу і стосуватиметься і урядових військ, і повстанців.

Але, як пише видання, залишається неясним чим цей договір відрізняється від попередніх, які не працюють, поки сирійські ВПС продовжують бомбити контрольовані повстанцями райони.

У той же час в Державному департаменті США, чий представник був присутній на переговорах як спостерігач, заявили, що підтримують будь-які зусилля, які дійсно можуть привести до деескалації насильства в Сирії.

Однак представник держдепартаменту США Хізер Ноерт, заявила, що США як і раніше відчувають занепокоєння з приводу угоди, в тому числі через участь Ірану в якості "так званого гаранта". Вона додала, що "діяльність Ірану в Сирії тільки сприяла насильству, а його безперечна підтримка режиму Асада прирекла на страждання простих сирійців".

"У світлі невдач минулих угод  у нас є підстави бути обережними . Ми очікуємо, що режим припинить всі атаки на цивільних осіб та опозиційні сили  - те, чого вони ніколи не робили. Ми очікуємо, що Росія забезпечить поступку режиму" - заявила Ноерт.

Теми: Сирія США Росія Іран Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Терористи ІДІЛ використовують російські приціли нічного бачення 5 травня 2017, 02:14
У Сирії загинув ще один російський військовослужбовець 4 травня 2017, 01:44
Домовленості про особисту зустріч Путіна і Трампа на G20 немає - WSJ 3 травня 2017, 06:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики третю добу не видають тіла загиблих українських бійців – штаб АТО
Радіо Свобода оприлюднило відео вибуху автомобіля ОБСЄ
Боровик: Причин для позбавлення мене українського громадянства немає
Рада Європи оприлюднила текст рішення щодо Криму
Усі новини
рейтинг міст

Найбезпечніший облцентр України – Хмельницький, найнебезпечніший – Запоріжжя

Протестуйте себе

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте