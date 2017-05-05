США сумніваються в меморандумі про створення зон безпеки в Сирії

Сторони сирійського конфлікту в Астані підписали документ про створення чотирьох зон безпеки в Сирії на лінії зіткнення урядових і опозиційних військ, проте в США стурбовані, зокрема, тим, що одним з гарантів договору є Іран.

Про це пише The Washington Post.

Делегації Росії, Ірану і Туреччини в ході переговорів в Астані досягли домовленості про створення зон безпеки в Сирії і відновлення дипломатичних зусиль для встановлення миру в країні.

Договір, підписаний трьома країнами, передбачає створення зон безпеки на територіях, які контролюються повстанцями і урядовими військами. Вони будуть розмежовуватися контрольно-пропускними пунктами. Беззбройні цивільні особи зможуть вільно переміщатися між ними. Контролювати КП будуть війська країн, які підписали документ.

Країни-гаранти також заявили, що договір про припинення вогню в зонах безпеки вступить в силу в суботу і стосуватиметься і урядових військ, і повстанців.

Але, як пише видання, залишається неясним чим цей договір відрізняється від попередніх, які не працюють, поки сирійські ВПС продовжують бомбити контрольовані повстанцями райони.

У той же час в Державному департаменті США, чий представник був присутній на переговорах як спостерігач, заявили, що підтримують будь-які зусилля, які дійсно можуть привести до деескалації насильства в Сирії.

Однак представник держдепартаменту США Хізер Ноерт, заявила, що США як і раніше відчувають занепокоєння з приводу угоди, в тому числі через участь Ірану в якості "так званого гаранта". Вона додала, що "діяльність Ірану в Сирії тільки сприяла насильству, а його безперечна підтримка режиму Асада прирекла на страждання простих сирійців".

"У світлі невдач минулих угод у нас є підстави бути обережними . Ми очікуємо, що режим припинить всі атаки на цивільних осіб та опозиційні сили - те, чого вони ніколи не робили. Ми очікуємо, що Росія забезпечить поступку режиму" - заявила Ноерт.