АТО: 58 обстрілів, ворог застосував важку артилерію

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П'ятниця, 5 травня 2017, 07:23

За минулу добу, 4 травня, у тому числі з важкої артилерії, ворог 58 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, 10 військових поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку по позиціях ЗСУ поблизу Кримського противник гатив з артилерії калібру 152 мм, 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів

У Попасній ворог застосовував артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм.

По оборонцях Новозванівки стріляли з  82-мм мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів.

Неподалік Лобачевого та Валуйського бойовики застосували гранатомети та стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли позицій ЗСУ поблизу Луганського з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2 та кулеметів великого калібру.

Опорні пункти сил АТО неподалік Зайцевого та Верхньоторецького потрапили під обстріл з 82-мм мінометів, озброєння БМП та гранатометів різних систем.

Біля Авдіївки та шахти "Бутівка" ворог гатив з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів.

По оборонцях Майорська противник застосовував озброєння БМП та стрілецьку зброю, а позиції ЗСУ у Новгородському обстрілював з гранатометів різних систем

Неподалік Кам’янки бойовики також стріляли з гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї.

На Приморському напрямку обстріли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів зафіксовано під Павлополем.

Неподалік Гнутового та Красногорівки ворог застосовував 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Опорні пункти ЗСУ поблизу Мар’їнки було обстріляно з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Водяного противник бив зі стрілецької зброї, кулеметів великих калібрів та протитанкових гранатометів.  Також зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Новоселівки Другої, Богданівки та Широкиного.

У штабі зазначають, що для для придушення вогневої активності ворога біля Лобачевого, сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу десять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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