У Криму переполошилися через доньку Захарової, яку вкусив пес

Доньку спікера МЗС РФ Марії Захарової, яка зараз перебуває в окупованому Криму, вкусила собака. При цьому за інформацією місцевих ЗМІ, в місцевій лікарні не відразу змогли надати допомогу: то не було вакцини, то бензину.

Як пише севастопольський портал ForPost, дівчинку терміново доставили в міську лікарню № 5.

Видання має в своєму розпорядженні інформацію про те, що в медустанові не виявилося необхідних медичних препаратів, які були в інший севастопольської лікарні, проте оперативно привезти вакцину не було можливості: хоча в лікарні є службова машина - бензину не виявилося.

Головлікар міської лікарні Марина Зиміна розповіла ForPost, що в медзакладі були готові надати необхідну допомогу, проте гостя поки не прийняла рішення, де лікувати дитину. Зі слів Зіміної, необхідна вакцина в лікарні, бензин, у тому числі для можливого транспортування постраждалої в клініки Криму, теж є.

Представник МЗС Марія Захарова провела брифінг в Криму з двогодинним запізненням, зіславшись на форс-мажорні обставини.

Пізніше у Facebook вона повідомила, що дитині надано необхідну допомогу.

Нагадаємо, МЗС України називає візит Захарової в Крим незаконним.