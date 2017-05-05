У Криму переполошилися через доньку Захарової, яку вкусив пес
Доньку спікера МЗС РФ Марії Захарової, яка зараз перебуває в окупованому Криму, вкусила собака. При цьому за інформацією місцевих ЗМІ, в місцевій лікарні не відразу змогли надати допомогу: то не було вакцини, то бензину.
Як пише севастопольський портал ForPost, дівчинку терміново доставили в міську лікарню № 5.
Видання має в своєму розпорядженні інформацію про те, що в медустанові не виявилося необхідних медичних препаратів, які були в інший севастопольської лікарні, проте оперативно привезти вакцину не було можливості: хоча в лікарні є службова машина - бензину не виявилося.
Головлікар міської лікарні Марина Зиміна розповіла ForPost, що в медзакладі були готові надати необхідну допомогу, проте гостя поки не прийняла рішення, де лікувати дитину. Зі слів Зіміної, необхідна вакцина в лікарні, бензин, у тому числі для можливого транспортування постраждалої в клініки Криму, теж є.
Представник МЗС Марія Захарова провела брифінг в Криму з двогодинним запізненням, зіславшись на форс-мажорні обставини.
Пізніше у Facebook вона повідомила, що дитині надано необхідну допомогу.
Нагадаємо, МЗС України називає візит Захарової в Крим незаконним.
Such visits to occupied Crimea- illegal, illegitimate, grossly violate international&UA law. Entail responsibility https://t.co/GCpGISwxca— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 4, 2017
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