Бюджет фонду доньки Путіна виріс у півтора рази

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П'ятниця, 5 травня 2017, 09:59

Фонд Катерини Тихонової, яку ЗМІ вважають дочкою президента РФ Володимира Путіна, в 2016 році зріс у півтора рази і склав більше 600 млн рублів.

З них близько 85 млн рублів пішли на утримання керівництва фонду, повідомляє Русская служба ВВС.

Як випливає із річного звіту фонду Катерини Тихонової "Національний інтелектуальний розвиток" на сайті міністерства юстиції, за 2016 рік він витратив 646,64 млн рублів. Здебільшого кошти були витрачені на цільові заходи (332 млн рублів). На утримання апарату управління фонду пішло близько 85 млн рублів.

Порівняно з 2015 роком бюджет організації зріс більш ніж у півтора рази - тоді він дорівнював 411,6 млн рублів. Раніше, в 2014 році, фонд витратив ще менше - 281,6 млн рублів.

Організація витрачала гроші, отримані від російських організацій і громадян, а також від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, випливає зі звіту.

Раніше агентства Reuters і Bloomberg писали, що Тихонова - 30-річна молодша дочка президента Росії Володимира Путіна. Сам він ніколи не підтверджував, але й не спростовував.

"Я ніколи не обговорюю питань, пов'язаних з моєю родиною. Вони не займаються бізнесом і не займаються політикою, вони нікуди не лізуть", - сказав Путін на прес-конференції в 2015 році, відповідаючи на питання, чи є Тихонова його дочкою.

Теми: Путін корупція
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