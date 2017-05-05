Спостерігачі СЦКК потрапили під обстріл бойовиків – Міноборони

531 перегляд
0
П'ятниця, 5 травня 2017, 12:05

У четвер близько 18 години бойовики ОРДО обстріляли населений пункт Безіменне. Під обстріл потрапили як військовослужбовці ЗСУ, які перебували у складі спостережної групи СЦКК, так і представники російської сторони СЦКК.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

"Так, з метою дискредитації Уряду України, здійснення провокації по відношенню до військовослужбовців Збройних Сил України, вчора 04 травня, близько 18-ї години НЗФ ОРДО здійснили обстріл по населеному пункту Безіменне", – заявили в Міноборони.

Там зазначають, що при висуванні фейкових звинувачень незаконні збройні формування не враховують відстані між населеними пунктами, нехтують характером місцевості, тактико-технічними характеристиками озброєнь, "а особливо тим фактом, що Збройні Сили України виконуючи Мінські домовленості повністю відвели від ліні розмежування важке озброєння у тому числі й танки".

У четвер, 4 травня, глава Донецької ОблВЦА Павло Жебрівський повідомив, що СЦКК дав гарантії припинення вогню на 5-7 травня, в п'ятницю ремонтники спробують відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Українська правда

Теми: Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: 58 обстрілів, ворог застосував важку артилерію 5 травня 2017, 07:23
РФ заважає припиненню бойових дій на Донбасі – Бернс 5 травня 2017, 05:38
Тука: Захоплені бойовиками підприємства в ОРДЛО зупиняються 5 травня 2017, 03:43
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Спостерігачі СЦКК потрапили під обстріл бойовиків – Міноборони
Хроніка 5 травня. Бездітна білочка від Тимошенко та загублена в Криму російська ракета
20 депутатів ЄП написали Порошенку лист з вимогою
АТО: 58 обстрілів, ворог застосував важку артилерію
Усі новини
Відео-інструкція

Як записати дитину в садок Києва

наука

Хірурги успішно пересадили голову пацюку, щоб повторити те саме з людиною