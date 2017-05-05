Екс-заступника голови Одеської ОДА судитимуть за розгін Євромайдану

1168 переглядів
0
П'ятниця, 5 травня 2017, 12:58

Слідчі прокуратури Одеської області завершили розслідування щодо колишнього першого заступника голови Одеської облдержадміністрації за підозрою у причетності до силового розгону мирної акції 19 лютого 2014 року.

Про це сказано у повідомленні ГПУ.

Прокуратура області скерувала обвинувальний акт щодо колишнього посадовця до Приморського районного суду м. Одеси для розгляду по суті.

За даними слідства, підозрюваний у змові з іншими організував доставку до адміністративної будівлі облдержадміністрації близько 200 так званих "тітушок".

Розгін мирної акції здійснювався силами майже 200 залучених чоловіків, екіпірованих у захисну амуніцію та озброєних битками, кийками і металевими прутами. Обличчя нападники приховували під шапками-масками і мотошоломами.

Як відомо, заступником голови Одеської ОДА на той час був Олександр Орлов.

Українська правда

Теми: Одеса
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Хроніка 3 травня. Вороги українських журналістів: від президентів до терористів 3 травня 2017, 09:00
2 травня в Одесі: затримано 14 осіб, правопорушень не допущено 2 травня 2017, 21:14
Путін поскаржився, що трагедію 2 травня в Одесі досі не розслідували 2 травня 2017, 19:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За добу на Донбасі поранено 10 військових – штаб
Суд зобов'язав ГПУ зайнятися нагородною зброєю, яку роздає Аваков
Спостерігачі СЦКК потрапили під обстріл бойовиків – Міноборони
Хроніка 5 травня. Бездітна білочка від Тимошенко та загублена в Криму російська ракета
Усі новини
Відео-інструкція

Як записати дитину в садок Києва

Євросироти

З чим стикаються діти українських трудових мігрантів