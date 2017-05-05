За добу на Донбасі поранено 10 військових – штаб

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П'ятниця, 5 травня 2017, 13:08

Упродовж минулої доби в зоні АТО отримали поранення 10 українських військових.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу унаслідок бойових дій загиблих в лавах ЗСУ немає, проте 10 воїнів отримали поранення унаслідок обстрілів", - зазначив Лисенко.

Він уточнив, що 6 із них були поранені в районі Луганського, 4 – в районі Павлополя.

Як відомо, у четвер, 4 травня, близько 18 години бойовики ОРДО обстріляли населений пункт Безіменне. Під обстріл потрапили як військовослужбовці ЗСУ, які перебували у складі спостережної групи СЦКК, так і представники російської сторони СЦКК.

Українська правда

Теми: АТО
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