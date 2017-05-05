Бойовики обстріляли Красногорівку – поранили жінку

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П'ятниця, 5 травня 2017, 13:50

Бойовики 5 травня обстріляли Красногорівку Донецької області, внаслідок чого поранили жінку та пошкодили будинок.

Про це повідомляє начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook.

За його даними, після опівдня бойовики обстріляли район міської лікарні – розбили декілька вікон будівлі. Також пошкодження зазнав нежитловий приватний будинок на вулиці Грушевського.

Крім того, під час обстрілу отримала осколкове порання місцева жителька, 1960 року народження, – її госпіталізували, повідомив Аброськін.

Теми: Донбас АТО бойові дії Донецька область
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