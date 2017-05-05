Проскурня не чув від організаторів "Євробачення" про санкції

Креативний супервайзер "Євробачення-2017" Сергій Проскурня від організаторів пісенного конкурсу нічого не чув про можливі санкції Європейської мовної спілки для України.

Про це він сказав у студії "Сніданку з 1+1", коментуючи слова голови оргкомітету конкурсу "Євробачення" Франк-Дітера Фрайлінга, повідомляє "Телекритика".

"Учора все керівництво ЄМС, керівництво Євробачення були на сцені, на Хрещатику. І після цього ми спілкувалися. Вони щасливі", – сказав Проскурня.

"Якщо вони нас будуть штрафувати (тому що в Женевському банку лежить 15 мільйонів євро страхових, які виділив уряд України про всяк випадок), вони це тримають там для того, щоб, можливо, зробити якісь зауваження", – зазначив він.

"Поки зауважень немає, тому що креативний супервайзер "Євробачення-2017", яка є моїм шефом, сказала: "Усе перфектно, хоча й в останню хвилину", – заявив відомий театральний режисер і продюсер

Раніше голова оргкомітету конкурсу Євробачення Франк-Дітер Фрайлінг заявив німецькому виданню, що на Україну можуть накласти санкції через порушення статуту "Євробачення" щодо забезпечення виступу всіх учасників на конкурсі. Також санкції за нинішню ситуацію нібито можуть торкнутися й Росії.