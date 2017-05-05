СБУ закрила в'їзд в Україну Стівену Сігалу на 5 років

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П'ятниця, 5 травня 2017, 18:14

Голлівудському акторові Стівену Сігалу, який є другом президента Росії Володимира Путіна, заборонений в'їзд в Україну.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки на запит "Апострофа", оприлюдненому 5 травня.

"Користуючись частиною 1 статті 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та статтею 7 Закону України "Про основи національної безпеки України", Службою безпеки України прийнято рішення про заборону виїзду в Україну зазначеній особі строком на 5 років", – підкреслили в СБУ.

Там також нагадали, що рішення про заборону в'їзду в Україну приймається в разі, якщо є достатньо інформації, отриманої в установленому законом порядку, про факт скоєння нею (особистістю - ред.) суспільно небезпечного діяння, незалежно від території його здійснення, яке суперечить інтересам забезпечення безпеки України, попередження, виявлення, припинення і розкриття якого відноситься до компетенції СБУ.

Як відомо, Путін підписав указ про прийом у російське громадянство американського актора Стівена Сігала в листопаді 2016 року.

Сігал підтримував політику Путіна щодо України, зокрема анексію Криму та неодноразово відвідував РФ за останні кілька років.

Теми: СБУ Росія
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Коментарі — 1
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IP: 35.189.200.---spitfire05.05.2017 18:35
краще б заборонили усі фільми із його участю.
до російських акторів застосовується ж така санкція?
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