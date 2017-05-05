У РФ вважають, що контроль США над портами буде оголошенням війни

2189 переглядів
0
П'ятниця, 5 травня 2017, 18:17

Реалізація американського законопроекту про контроль США за російськими портами на Далекому Сході передбачає силовий сценарій, що рівносильно оголошенню війни.

Про це заявив голова комітету російської Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов у коментарі "РИА Новости".

Раніше американський конгрес схвалив запровадження нових обмежень щодо Північної Кореї. Основною метою їх є контроль над виконанням резолюцій Ради безпеки ООН, які обмежують торгівлю КНДР із іншими країнами, забороняючи постачання до країни озброєнь, авіації, ракетних, ядерних та інших технологій.

Документ, який ще має затвердити сенат і підписати президент США, зокрема, передбачає можливий контроль над російськими портами на Далекому Сході.

"Цей законопроект, я сподіваюся, ніколи не буде реалізовано, оскільки його реалізація передбачає силовий сценарій із примусовим оглядом американськими військовими кораблями всіх судів. Такого роду силовий сценарій не вкладається в голові, оскільки він означає оголошення війни", – заявив Косачов.

За його словами, "цей законопроект, як і величезна кількість інших "пиріжків", що випікаються конгресом", не відповідає міжнародному праву.

"Жодна країна світу й жодна міжнародна організація, насамперед ООН, не уповноважувала США на контролювання виконання бут-яких резолюцій Ради Безпеки ООН", – заявив Косачов.

На його думку, нинішнім "маневром" американці "намагаються затвердити верховенство власного законодавства над міжнародним", що є "головною загрозою міжнародному праву й головною проблемою сучасних міжнародних відносин".

Теми: Росія США КНДР
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ закрила в'їзд в Україну Стівену Сігалу на 5 років 5 травня 2017, 18:14
Російський урядовий літак порушив повітряний простір Естонії 5 травня 2017, 17:22
У Краснодарі ФСБ затримала українця за підозрою у контрабанді зброї 5 травня 2017, 07:45
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
З початку доби в зоні АТО бойовики здійснили 19 обстрілів: є поранений
ДТЕК Ахметова поповнить запаси антрациту зі своїх російських шахт
Банк Порошенка збільшив чистий прибуток майже втричі
Із 2016 року на мінах підірвалися 154 цивільні людини – СММ
Усі новини
Відео-інструкція

Як записати дитину в садок Києва

Гормон ласуна

Вчені пояснили, чому нам постійно хочеться солоденького