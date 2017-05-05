Кримчанина після спроби самогубства в СІЗО таки перемістили до РФ

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П'ятниця, 5 травня 2017, 19:13

Засудженого в Росії українця Андрія Лугіна, який на знак протесту проти свого переміщення в колонію Мордовії намагався накласти на себе руки, вивезли з Криму в РФ.

Про це 5 травня повідомляє Кримська правозахисна група, посилаючись на слова дружини Лугіна.

За інформацією Ірини Лугіної, її чоловіка вивезли з Криму в Росію без медичного супроводу після складної операції, не знявши шви.

Офіційно Ірині не повідомили, чи де знаходиться її чоловік. Лугіна думає, що Андрія вивезли в Краснодарський край, а звідти етапують до Мордовської колонії.

Як відомо, 26 квітня кримчанин Андрій Лугін, перебуваючи в СІЗО окупованого Сімферополя, спробував перерізати собі горло гострим предметом. Зробив він це з метою не бути етапованим у колонію РФ. Після спроби самогубства чоловік у вкрай важкому стані потрапив до реанімації Сімферопольської міської лікарні № 6.

Громадянин України Лугин був засуджений у кримінальній справі і засуджений до довічного позбавлення волі ще до окупації Криму.

Кілька років він відбував покарання в Криму, потім був незаконно переміщений з тимчасово окупованої території Криму в колонію Мордовії (РФ), а в січні 2017 року його повернули до Криму. Клопотання про передання його як громадянина України українській владі були проігноровані.

Теми: Крим права людини
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