Суд оприлюднив нову повістку Януковичу
Оболонський районний суд Києва опублікував повістку колишньому президенту України Віктору Януковичу, обвинуваченому в державній зраді, на засідання в розгляді його справи 18 травня.
Документ оприлюднено на сайті суду в п'ятницю.
Як відомо, 4 травня Оболонський районний суд розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.
Суд частково задовольнив клопотання захисників екс-президента, дозволивши йому участь по відеозв'язку та переніс підготовче засідання на 18 травня 10 годину.
Державне обвинувачення проситить засудити Януковича до довічного ув'язнення.
Українська правда
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