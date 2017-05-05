Вінниця через суд хоче заборонити акції лівих сил на 9 травня

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П'ятниця, 5 травня 2017, 20:51

Міська рада Вінниці звернулася до Вінницького окружного суду з позовною заявою про заборону проведення 9 травня ініційованої лівими політичними силами урочистої  ходи в рамках акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте".

Про це йдеться у позовній заяві виконкому Вінницької міськради, передає "Укрінформ".

У документі вказується, що "з огляду на соціальне напруження, що на сьогоднішній день панує в суспільстві, та негативні обставини, що виникли внаслідок російської агресії по відношенню до України…, під час проведення даної акції передбачаються провокації з боку радикально  налаштованих груп населення", що "може призвести до масових заворушень".

Також зазначено, що обласний осередок "Союзу лівих сил" повідомив міськраду про проведення акції з порушенням строків, а співорганізатор ходи -  ГО "Вінницьке обласне товариство сприяння розвитку українсько-російських економічних, науково-технічних та культурних зв’язків "Україна-Росія" про намір провести акцію не повідомили владу узагалі.

Вінницький окружний адміністративний суд ввечері 5 травня взяв позовну заяву до розгляду.

Як повідомила заступник вінницького міського голови Галина Якубович, міськрада вважає недоцільним  проводити у День перемоги над нацизмом будь-які заходи, крім офіційних, які організовуються Вінницькою міською радою та Вінницькою облдержадміністрацією для вшанування ветеранів та жертв Другої світової війни.

Тому виконком міської ради й звернувся з позовом до суду щодо заборони проведення даного заходу.

"Акція під назвою "Ніхто не забутий, ніщо не забуто" по-суті є калькою на російську пропагандистську акцію "Бессмертный полк". Ми, як органи місцевого самоврядування, в законний спосіб маємо зробити усе від нас залежне, щоб не допустити подальшого збурення суспільства через акції, які, на нашу думку, можуть призвести до ще більш негативних наслідків, ніж це було 1 травня", –  зазначила Якубович.

Теми: Вінниця
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IP: 35.189.200.---olexa05.05.2017 21:41
Потрібно притлумити вінницьку кацапню, отих "отставників", що збіглись з усіх кутків зацофаної Московії і осіли в нашому благодатному Поділлі. А т. зв. "лівих" відправити на фронт, нехай там доводять, що вони не зрадники українського народу.
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