"Путінські байкери" хочуть потрапити до Праги – їм готують "прийом"

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П'ятниця, 5 травня 2017, 22:57

У суботу, 6 травня, байкери прокремлівського клубу "Нічні вовки" планують проїхатися центром Праги – Вацлавською площею.

Про це інформує у п'ятницю "Радіо Свобода".

Свою акцію в столиці Чехії вони запланували в рамках мотопробігу, під назвою "Дороги перемоги – на Берлін" – у столиці Німеччини вони планують бути 9 травня, коли в Росії святкують День перемоги.

Водночас, як повідомив громадський активіст, організатор празького фестивалю російської культури Kulturus Антон Літвін, у столиці Чехії "вовків" зустрінуть активісти, обурені цією акцією.

"Протести чехів викликає насамперед демонстративний проїзд таким святим місцем, де були спалення, як відомо, Яна Палаха і Яна Заїца, виступала величезна кількість важливих політичних і громадських діячів. Вацлавська площа є буквально серцем Чехії. Це не образ, це дійсно там, де основні мітинги протестів, наймасовіші маніфестації громадські – вони були переважно на Вацлавку", – пояснює Літвін.

"І саме тому такий демонстративний проїзд таких наполовину мілітаристських, наполовину якихось гопницьких, хуліганських забав з радянською символікою, які, до того ж, абсолютно очевидно, відображають не пам’ять про Другу світову війну і перемогу над фашизмом, а саме імперськість сьогоднішнього Кремля. Саме це викликає роздратування – це дуже м’яко сказано. Практично презирство, ненависть – тут будь-яке слово підійде. Реакцію чехів на цей проїзд, звичайно, складно передати словами", – зазначив він.

Представники прокремлівського байкерського клубу вже третій рік поспіль намагаються напередодні 9 травня провести мотопробіг від Москви до Берліна.

У 2015 році після масових протестів жителів Польщі, Німеччини та Чехії, "Нічних вовків" зупинили на кордоні Білорусі та Польщі й анулювали в’їзні візи.

Голова клубу Олександр "Хірург" Залдостанов тоді в інтерв’ю місцевим журналістам заявив, що причиною заборони була "русофобія":

Залдостанов є одним із лідерів прокремлівського руху "Антимайдан". США і Канада внесли його до списку санкцій щодо осіб, "причетних до дестабілізації ситуації в Україні і анексії Криму".

У квітні 2017 року представники "Нічних вовків" оголосили на своєму сайті, що в травні втретє спробують "взяти Берлін". Вони анонсували участь в мотопробігу до 20 тисяч байкерів, представників "різних регіонів, в тому числі Чечні", а також те, що організацією мотопробігу в Європі цього разу займається головний радник департаменту з гуманітарного співробітництва та прав людини МЗС Росії Сергій Морозов.

1 травня 2017 року польські прикордонники знову не пропустили "Нічних вовків" на територію ЄС.

Причиною відмови в’їзду на територію ЄС польські прикордонники назвали "підозру в причетності до екстремістської організації".

4 травня стало відомо про затримання у Польщі "нічного вовка", який імовірно потрапив до країни через пункт пропуску "Брест".

За даними Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального, "Нічні вовки" отримують багатомільйонні гранти з федерального бюджету Росії.

Теми: Росія
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