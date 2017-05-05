Трамп підписав держбюджет-2017, уникнувши урядового "шатдауну"

Президент США Дональд Трамп 5 травня затвердив своїм підписом консолідований державний бюджет США на 2017 фінансовий рік, уникнувши таким чином урядового "шатдауну".

Про це повідомила в п'ятницю під час прес-брифінгу в Білому домі в.о. заступника речника адміністрації президента Сара Хукабі Сандерс, передає "Укрінформ".

"Він (президент Трамп – ред.) підписав його протягом останніх годин", – зазначила офіційний представник адміністрації.

Як відомо, напередодні Сенат США слідом за Палатою представників більшістю голосів підтримав законопроект, який визначає річне бюджетне фінансування США в розмірі $1,1 трлн. Гроші виділяються на нинішній фінансовий рік, який завершиться 30 вересня.

При цьому, документ передбачає збільшення на $15 млрд витрат на оборону та додаткові $1,5 млрд для забезпечення безпеки кордонів, передусім на півдні, з Мексикою.

Серед іншого, в документі також визначається виділення не менше $560,465 млн на підтримку України. З цією метою передбачається виділення не менше $410,465 млн у якості різних видів допомоги, а також $150 млн у межах "Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки".