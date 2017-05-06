ЗМІ: Флінна попереджали про небезпеку контактів з послом РФ

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Субота, 6 травня 2017, 05:28

Колишнього радника Дональда Трампа з нацбезпеки Майкла Флінна високопоставлені члени перехідної команди Трампа попереджали про ризики через його контакти з російським послом в США Сергієм Кисляком.

Про це повідомляє газета Washington Post з посиланням на колишніх і нинішніх посадових осіб США.

За їх словами, це сталося за кілька тижнів до телефонної розмови в грудні, яка в підсумку пізніше призвела до відставки Флінна.

Як пише газета, в кінці листопада Флінну повідомили, що його розмови з Кисляком майже напевно контролювалися спецслужбами США.

Також наголошується, що посадові особи були стурбовані тим, що Флінн не цілком розумів мотиви російського посла, і керівник перехідної команди ради безпеки Трампа попросив у чиновників адміністрації Барака Обами секретне досьє ЦРУ на Кисляка. При цьому не відомо, чи читав Флінн цей документ.

Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа в січні, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він є потенційно уразливий для шантажу з боку Росії.

Низка конгресменів від Демократичної партії США вимагали провести розслідування дій Майкла Флінна.

Також стало відомо, що демократи вимагали від радника Трампа з нацбезпеки пояснити "гонорари" з РФ.

Згодом у своїй декларації Флінн вказав, що отримував гонорари від російських компаній.

Теми: США
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