Доба в АТО: Бойовики били 63 рази, 5 військових ЗСУ поранені

За минулу добу бойовики 63 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, в результаті чого 5 українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли опорні пункти поблизу Павлопіль. 120 мм міномети, кулемети великих калібрів і стрілецьку зброю сепаратисти застосовували по позиціях біля Гнутового, а міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкові гранатомети, кулемети великих калібрів і стрілецьку зброю - по опорних пунктах неподалік Мар'їнки.

З мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи били по ЗСУ у Водяному, а з озброєння БМП, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів вели вогонь по Красногорівці.

Позиції сил АТО під Широкиним і Богданівкою бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї, а опорні пункти неподалік Новогригорівки - з великокаліберних кулеметів. Гранатомети і стрілецьку зброю сепаратисти застосовували по українських позиціях біля Новотроїцького та Лебединського. В районі Водяного діяли снайпери.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів терористи накривали українські позиції неподалік Верхньоторецького, а з 82 мм мінометів били по опорних пунктах поблизу Луганського.

З мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів і кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях біля Пісків. З 120 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї сепаратисти били по силах АТО в Авдіївці, а з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів - в Троїцькому.

З озброєння БМП, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї бойовики били по ЗСУ в Зайцевому. З гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів були обстріляні українські позиції біля Кам'янки.

На Луганському напрямку 120 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю терористи застосували по позиціях під Кримським, а міномети калібру 120 мм, гранатомети і кулемети великих калібрів - по опорних пунктах поблизу Новозванівки.

З 82мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по ЗСУ в Троїцькому. З протитанкових гранатометів обстрілювали українські позиції під Новоолександрівкою, а зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем - опорні пункти в районі Донця та Жовтого.