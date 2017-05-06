Мати Кольченка відвідала його в російській в'язниці

Мати українського політв'язня Олександра Кольченка відвідала його в російській в'язниці в Челябінську.

Про це повідомила координатор проекту "РосУзнік" Яна Гончарова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, побачення було тривалим.

Гончарова зазначила, що Кольченко вже адаптувався і майже не хворіє.

"Посилене харчування, на якому він був кілька місяців (як він казав - це якась додаткове кількість грам масла і молоко) йому не допомогло - все такий же худий і дефіцит ваги є", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Кольченко отримує листи, проте вони проходять цензуру.

Гончарова додала, що консула до Кольченка досі не пускають.

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх