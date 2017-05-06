Нищук: Інформація про дискваліфікацію України на 3 роки на Євробаченні - чутки

1156 переглядів
0
Субота, 6 травня 2017, 10:51

Міністр культури Євген Нищук заявив, що інформація про можливу дискваліфікацію України на 3 роки від участі в Євробаченні через скандал щодо учасниці від РФ - "лише чутки". 

Про це глава Мінкульту заявив в інтерв'ю Eurovision.ua.

"Поки не готовий коментувати цю ситуацію, тому що інформація щодо дискваліфікації України на три роки – лише чутки. Ми не маємо ніяких офіційних листів, щоб про це говорити", – заявив Нищук. 

"Україна – відкрита мультикультурна країна, проте ситуація із представницею РФ на Євробаченні – це очевидна провокація. І тут всі наперед розуміли, що є конкретні закони України. Ми перебуваємо фактично у стані війни. У кожній країні є закон, і питання закону не обговорюється. Тому ми зробили все так, як того вимагав закон", – пояснив він. 

Як відомо, у березні СБУ заборонила в'їзд на три роки в Україну Юлії Самойловій, оскільки вона відвідувала анексувати Крим. У зв'язку з цим російський медіахолдинг ВГТРК (канали "Росія-1", "Росія-24", "РТР-Планета" і ін.) і "Перший канал" офіційно відмовилися від трансляції конкурсу. 

Європейський мовний союз, який організовує Євробачення, на наступному тижні розгляне питання про застосування санкцій до України і Росії за ситуацію, яка склалася в цьому році в зв'язку з учасницею конкурсу від РФ.

Як заявив глава оргкомітету конкурсу Франк-Дітер Фрайлін, своє рішення союз оголосить вже після конкурсу, ймовірно, в рамках засідання 12 червня.

У свою чергу креативний супервайзер "Євробачення-2017" Сергій Проскурня заявив, що нічого не чув від організаторів пісенного конкурсу про можливі санкції Європейського мовного союзу для України.

Теми: Євробачення Мінкультури
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Проскурня не чув від організаторів "Євробачення" про санкції 5 травня 2017, 17:40
Річковий трамвай у Києві запустять 8 травня 5 травня 2017, 17:08
"Євробачення" у Києві стартує 7 травня 5 травня 2017, 16:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Вночі в Одесі у дворі волонтерського центру прогримів вибух
Доба в АТО: Бойовики били 63 рази, 5 військових ЗСУ поранені
Корабель РФ намагався захопити український катер
Трамп підписав держбюджет-2017, уникнувши урядового "шатдауну"
Усі новини
Ідеальний сніданок

Їсти стоячи із квадратної тарілки: Формула ідеального сніданку

Афіша на 5-7 травня

ПБК відкриває сезон, ніч кіно, неймовірна кількість музики і вечірок