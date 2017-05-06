Нищук: Інформація про дискваліфікацію України на 3 роки на Євробаченні - чутки

Міністр культури Євген Нищук заявив, що інформація про можливу дискваліфікацію України на 3 роки від участі в Євробаченні через скандал щодо учасниці від РФ - "лише чутки".

Про це глава Мінкульту заявив в інтерв'ю Eurovision.ua.

"Поки не готовий коментувати цю ситуацію, тому що інформація щодо дискваліфікації України на три роки – лише чутки. Ми не маємо ніяких офіційних листів, щоб про це говорити", – заявив Нищук.

"Україна – відкрита мультикультурна країна, проте ситуація із представницею РФ на Євробаченні – це очевидна провокація. І тут всі наперед розуміли, що є конкретні закони України. Ми перебуваємо фактично у стані війни. У кожній країні є закон, і питання закону не обговорюється. Тому ми зробили все так, як того вимагав закон", – пояснив він.

Як відомо, у березні СБУ заборонила в'їзд на три роки в Україну Юлії Самойловій, оскільки вона відвідувала анексувати Крим. У зв'язку з цим російський медіахолдинг ВГТРК (канали "Росія-1", "Росія-24", "РТР-Планета" і ін.) і "Перший канал" офіційно відмовилися від трансляції конкурсу.

Європейський мовний союз, який організовує Євробачення, на наступному тижні розгляне питання про застосування санкцій до України і Росії за ситуацію, яка склалася в цьому році в зв'язку з учасницею конкурсу від РФ.

Як заявив глава оргкомітету конкурсу Франк-Дітер Фрайлін, своє рішення союз оголосить вже після конкурсу, ймовірно, в рамках засідання 12 червня.

У свою чергу креативний супервайзер "Євробачення-2017" Сергій Проскурня заявив, що нічого не чув від організаторів пісенного конкурсу про можливі санкції Європейського мовного союзу для України.