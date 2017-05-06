У Києві знайшли схованку з протитанковими гранатометами

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Субота, 6 травня 2017, 15:28

На території лісопаркової зони у Голосіївському районі Києва співробітники СБУ спільно з поліцією виявили схованку з протитанковими гранатометами та набоями. 

Про це 6 травня повідомили у Службі безпеки. 

Зокрема, виявлено 2 протитанкові гранати РПГ-22, 4 постріли до гранатомета РПГ-7, 40 пострілів ВОГ-25 до підствольного гранатомета та 160 набоїв калібру 12,7 мм.

 

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 263 КК України, тривають слідчі дії. 

Крім того, прес-служба СБУ повідомила про виявлення схованки з військовими засобами ураження на Донеччині.

Зі схрону, що був облаштований у покинутій будівлі на околиці села Тимофіївка Покровського району, оперативники спецслужби вилучили три реактивні протитанкові гранати РПГ-26, два кіло тротилу у шашках, вісім гранат РГД-5 та Ф-1, п'ятнадцятиметровий детонуючий шнур, запальну трубку ЗТП-300, а також приблизно тисячу набоїв різного калібру.

Засоби ураження передано на облік до одного із підрозділів ЗС України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теми: Київ зброя СБУ
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