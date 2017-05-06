Аваков обіцяє жорстку реакцію на антиукраїнські заяви 9 травня

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що підрозділи Нацполіції та Нацгвардії жорстко реагуватимуть на антиукраїнську символіку та заяви під час масових заходів 9 травня.

Про це 6 травня повідомили у прес-центрі МВС України.

"Апологети "руського міра" в Україні через свої пропагандистські канали розганяють, спекулюючи на почуттях людей, акцію "безсмертний полк". Це робиться не заради тих, хто воював у Другій світовій війні, не заради історичної пам'яті, а заради можливості спровокувати внутрішні конфлікти в українському суспільстві на тлі триваючої агресії Росії", - заявив глава МВС.

За словами Авакова, "цьогоріч, як і завжди, різні політичні сили спробують використати 9 травня для того, щоб будь-яким чином нагадати про себе".

"Мені відомо про плани таких провокацій в столиці і ряді міст південного сходу України. Бачимо імена і "задумки організаторів". ... На усіх демонстраціях і маршах, запланованих у цей день, підрозділи Національної поліції і Нацгвардії будуть жорстко реагувати на антиукраїнську символіку та заяви. Усі спроби тих, хто прагне провокацій, будуть припинені", - заявив він.

Як відомо, раніше радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України вживе необхідних заходів, щоб не допустити провокацій під час масової акції "Безсмертний полк", яка відбудеться у Києві 9 травня.



За словами Тандіта, немає жодних підстав для заборони у Києві цього заходу, який також щороку проводиться в Росії.