Електропостачання ДФС відновлено

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено.

Про це вдень 6 травня повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено. — МТОТ (@mtot_gov_ua) May 6, 2017

Як відомо, раніше у МінТОТ заявили, що електропостачання Авдіївки планується відновити 9 травня по новій лінії ЛЕП, яку запустять у роботу у вівторок.

Також зазначалося, що енергетики працюють над відновленням електропостачання на ДФС.

2 травня Авдіївку та Донецьку фільтрувальну станцію знову було знеструмлено.

4 травня СЦКК дав гарантії припинення вогню на 5-7 травня, у п'ятницю ремонтники намагалися відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.