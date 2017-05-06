Електропостачання ДФС відновлено

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Субота, 6 травня 2017, 16:21

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено.

Про це вдень 6 травня повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Як відомо, раніше у МінТОТ заявили, що електропостачання Авдіївки планується відновити 9 травня  по новій лінії ЛЕП, яку запустять у роботу у вівторок. 

Також зазначалося, що енергетики працюють над відновленням електропостачання на ДФС. 

2 травня Авдіївку та Донецьку фільтрувальну станцію знову було знеструмлено

4 травня СЦКК дав гарантії припинення вогню на 5-7 травня, у п'ятницю ремонтники намагалися відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Теми: Донецьк
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