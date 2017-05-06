Охендовський і його заступник отримали за квітень майже по 100 тисяч

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Субота, 6 травня 2017, 16:42

Заробітна плата голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського за квітень склала 97,2 тисяч гривень, а його заступників Андрія Магери - 95,3 тисяч гривень та Жанни Усенко-Чорної - 49,2 тисяч гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.

"Розмір нарахованої заробітної плати за квітень 2017 року голови комісії становить 97 239,81 гривню", - повідомляється в ній.

З цієї суми 51 385 гривень склала матеріальна допомога на оздоровлення, а 2 525 гривень - допомога по тимчасовій непрацездатності. Ще 5 328 гривень склала зарплата Охендовського за час перебування у відпустці, а 5 195 гривень - середня зарплата за час перебування у відрядженні.

Посадовий оклад і надбавка за інтенсивність праці голови ЦВК за квітень склали по 9 474 гривні (повний оклад голови при відпрацюванні всіх робочих днів становить 15 тисяч гривень), персональна надбавка - 9 218 гривень, надбавка за вислугу років - 3 695 гривень, а за роботу в умовах режимних обмежень - 947 гривень.

З 95 300 гривень зарплати Магери за квітень 48 219 гривень склала матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Посадовий оклад і надбавка за інтенсивність праці заступника голови ЦВК склали в квітні по 12 789 гривень (повний оклад при відпрацюванні всіх робочих днів - 13,5 тисяч гривень), персональна надбавка - 13 429 гривень, за вислугу років - 6 395 гривень, а зарплата за час перебування у відпустці - 1 678 гривень.

Усенко-Чорній у квітні було нараховано 49 152 гривні зарплати: по 13,5 тисяч гривень склали посадовий оклад і надбавка за інтенсивність праці, 14 175 гривень - персональна надбавка, 6 750 гривень - надбавка за вислугу років і 1 227 гривень - компенсація за роботу у вихідний день.

Охендовський задекларував 608 тисяч гривень доходів за 2016 рік, Магера - 580 тисяч гривень доходів, Усенко-Чорна - 562 тисячі гривень доходів.

Теми: ЦВК Охендовський
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