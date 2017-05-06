На Донеччині діти постраждали від вибуху в покинутому приміщенні заводу

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Субота, 6 травня 2017, 20:17

У селі Красна Поляна Великоновосілківського району Донеччини в покинутому приміщенні колишнього заводу через вибух невідомого предмета постраждали два юнака.

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, з вибуховими травмами госпіталізовані 15-річний хлопчик та його 22-річний товариш.

О 14.00 до чергової частини Великоновосілківського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні були доставлені двоє хлопців: неповнолітній з діагнозом травматична ампутація 3-х пальців руки, інший - із забійними ранами тулуба. Потерпілим надано допомогу, їх життю нічого не загрожує.

Потерпілі хлопці розповіли поліцейським, що вони вчотирьох пішли у покинутий завод шукати метал. Там 22-річний хлопець побачив циліндричний предмет, схожий на патрон, взяв його в руки та передав неповнолітньому товаришу, а той вдарив ним по стіні, в результаті чого стався вибух.

Найбільше постраждав 15-річний підліток та його знайомий, який перебував поблизу. Інші діти залишились неушкодженими.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки, які обстежують прилеглу територію та встановлюють вибухонебезпечний предмет, який знайшли діти.

Попередня правова кваліфікація - ч.1 ст. 122 "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України.

Теми: Донецька область поліція
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