Геращенко: Журналісти з РФ, які відвідували Крим, не будуть допущені на "Євробачення"
Акредитовані на "Євробачення" російські журналісти, які раніше порушували кордон, незаконно відвідуючи Крим, не будуть допущені на територію України.
Про це заявив радник глави МВС України Антон Геращенко в facebook.
"Ніхто з тих російських журналістів, хто акредитований в Києві на Євробачення і хто раніше порушував державний кордон України, незаконно відвідуючи Український Крим, не буде допущений на територію нашої країни", - написав він.
Раніше українські прикордонники відмовили у праві перетину кордону фотожурналісту російських інформагентств Russia Тoday і "РИА Новости" Рамілю Сітдікову, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
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