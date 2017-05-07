У Середземному морі врятовано 3 тисячі мігрантів

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Неділя, 7 травня 2017, 01:44

Близько 3 тисяч мігрантів були врятовані у Середземному морі, під час спроби потрапити до Європи.

Про це йдеться у повідомленні берегової охорони Італії, пише Reuters.

Для порятунку людей було проведено  більш ніж 20 окремих рятувальних операцій, в яких взяли участь італійська берегова охорона і військово-морський флот, Місія ВМС ЄС у Середземномор'ї (EUNAVFOR), прикордонна служба ЄС Frontex, судна неурядових організацій і торгівельні кораблі.

У береговій охороні не повідомили національності врятованих.

Згідно з даними Міжнародної організації з міграції у цьому році 43,490 мігрантів прибули в Європу морським шляхом, щонайменше 590 біженців загинули або зникли безвісти біля лівійського узбережжя.

Теми: міграція Італія
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