WikiLeaks знайшла російський слід у витоку листів штабу Макрона

У витоку листувань передвиборного штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона дев'ять разів згадується ім'я співробітника російської компанії.

Про це WikiLeaks повідомила у Twitter.

"#MacronLeaks: ім'я співробітника компанії російського уряду "Еврика" з'являється дев'ять разів в метаданих архіву "xls_cendric.rar", - йдеться у повідомленні.

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL — WikiLeaks (@wikileaks) 6 травня 2017 р.

У метаданих документа фігурує ім'я Рошка Георгій Петрович.

Wikileaks, посилаючись на російські ЗМІ, вказує, що йдеться про компанію, що отримала сертифікат ФСБ на діяльність із захисту державної таємниці.

Russian press article on ЭВРИКА when company obtained an FSB security certificate to protect state secrets. https://t.co/OGjbMW9UXX — WikiLeaks (@wikileaks) 6 травня 2017 р.

Як повідомлялося, хакери викрали і опублікували ввечері в п'ятницю більшу частину електронних листів штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.

Як відомо, другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 7 травня. За пост президента боротимуться кандидат від ультраправих Марін Ле Пен і лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон. Згідно із соцопитуваннями, на виборах переможе Макрон.