Порошенко радить українцям бути "народними дипломатами" для гостей

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Неділя, 7 травня 2017, 13:54

Президент Петро Порошенко бажає українцям відчути себе "народними дипломатами" в дні проведення Євробачення.

Про це йдеться у його зверненні з нагоди офіційного старту конкурсу, розміщеному на сайті президента.

"Я бажаю усім нам, українцям, відчути себе народними дипломатами в ці дні, коли до Києва приїхало стільки іноземних гостей. Хай кожен із нас зробить так, щоб вони поверталися додому з якомога кращими враженнями про нашу з вами країну", - зазначив Порошенко.

Він також назвав глибоко символічним те, що саме в дні Євробачення Рада Євросоюзу ухвалить фінальне рішення щодо безвізового режиму для України.

"Запам’ятайте цю дату – 11 червня. З цієї дати громадяни України отримають можливість без віз подорожувати країнами Європейського Союзу. Це – перший вагомий результат тих реформ, які відбуваються в Україні протягом останніх трьох років", - наголосив президент.

Як відомо, офіційне відкриття Євробачення-2017 відбудеться у Києві в неділю.

Українська правда

Теми: Порошенко Євробачення
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