У Парижі евакуювали площу, де мали зібратися прихильники Макрона

Прес-служба кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона повідомила, на площі біля Лувру, де Макрон планує відсвяткувати ніч після виборів, провели евакуацію з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Associated Press.

Прес-секретар кампанії розповіла, що набережну Орсе в центрі Парижа було евакуйовано в неділю в якості запобіжного заходу. Вона не уточнила характер загрози, але каже, що поліція наказала провести евакуацію.

Макрон мав намір зібрати своїх прихильників у разі перемоги на президентських виборах перед знаменитою скляною пірамідою Лувру.

Як відомо, Лувр знаходиться під посиленою охороною після нападу екстреміста на французьких солдатів біля музею під час президентської кампанії.

Європейська правда