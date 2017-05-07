Поліція розслідує доведення військового 54 ОМБр до самогубства

504 перегляди
0
Неділя, 7 травня 2017, 16:07

За фактом самогубства військового 54 окремої механізованої бригади ЗСУ почато розслідування за статтею "доведення до самогубства".

Про це повідомляє в неділю відділ комунікації поліції Харківської області.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до Чугуївського відділу поліції 6 травня о 9:35.

Працівниками поліції встановлено, що на території військової частини виявлено тіло 40-річного військовослужбовця, який покінчив життя самогубством через повішення.

У суботу про самогубство військового повідомили у 54 ОМБр.

Теми: поліція Збройні сили
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Донеччині діти постраждали від вибуху в покинутому приміщенні заводу 6 травня 2017, 20:17
Аваков обіцяє жорстку реакцію на антиукраїнські заяви 9 травня 6 травня 2017, 15:41
Поліція Луганщини переходить на посилений режим роботи на свята 6 травня 2017, 03:26
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Парижі евакуювали площу, де мали зібратися прихильники Макрона
СММ ОБСЄ заявляє про сексуальні домагання з боку бойовика ОРДО
У Києві стартує Євробачення. Перекрили рух у центрі
Прикордонники не пустили в Україну ще 2 російських журналісток
Усі новини
Ідеальний сніданок

Їсти стоячи із квадратної тарілки: Формула ідеального сніданку

Афіша на 5-7 травня

ПБК відкриває сезон, ніч кіно, неймовірна кількість музики і вечірок