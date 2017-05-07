У Києві охоронця супермаркету поранили пострілом, стрілка затримано
У Києві на площі Спортивній охоронця супермаркету поранили в живіт пострілом зі зброї, стрілка затримано.
Про це повідомила речниця столичного главку Нацполіції Оксана Блищик.
"Подія сталася у Печерському районі на площі Спортивній. О 15:30 правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину у супермаркеті. Попередньо встановлено, що покупець взяв із полиці пляшку напою, а коли підійшов до каси, вона розбилася. Охорона супермаркету запросила його до свого службового приміщення. Там чоловік дістав зброю, зробив кілька пострілів і поранив охоронця у живіт", - зазначила вона.
Зловмисника - киянина 1969 року народження - затримано, зброю вилучено, потерпілого доправлено до лікарні. Дані та стан пораненого уточнюються.
Подію зареєстровано, вирішується питання правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.
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