Співробітницю ЦПК "зустріли" в аеропорту невідомі, які раніше знімали будинок Шабуніна

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Неділя, 7 травня 2017, 17:35

Співробітниця антикорупційної організації "Центр протидії корупції" Олександра Устінова повідомила, що в аеропорту, куди вона прилетіла після відпустки, її "зустріли" невідомі особи, які  раніше знімали будинок голови ЦПК Віталія Шабуніна. 

Фотографію одного з невідомих Устінова розмістила на своїй сторінці у Facebook. 

"О 6:30 ранку мене в аеропорту зустріли ті, хто знімав будинок Шабуніна та оцей "смотрящій". ... Допоможіть упізнати. При собі мав посвідчення, думаю липове", - зазначила вона. 

 
 
фото з fb О.устінової

Як відомо, на початку квітня під будинком голови ЦПК Віталія Шабуніна відбувся пікет, в організації якого Шабунін звинуватив заступника голови СБУ Павла Демчину, а виконавцем акції був, за його словами,  Роман Матковський – діючий керівник управління СБУ із захисту національної державності.

На думку Шабуніна, таким чином Демчина "намагається помститися ЦПК за позов з вимогою відкрити декларації керівництва СБУ".

В СБУ у свою чергу заявили, що жодних мітингів під вікнами активіста не влаштовували.

У березні ЦПК подав позов до суду проти СБУ в зв'язку з засекречуванням інформації з декларацій співробітників СБУ.

У НАЗК заявили, що у реєстрі електронних декларацій є декларації всіх керівників СБУ, але розпочати їх перевірку у відомстві зможуть після затвердження окремого порядку та отримання доступу до державної таємниці. 

10 травня  має відбутися чергове судове засідання у справі ЦПК проти СБУ. 

Українська правда 

Теми: корупція СБУ
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