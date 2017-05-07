НАБУ: У роботі - 328 проваджень, до суду скеровано 65

Станом на 30 квітня у роботі детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває 328 проваджень.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"Упродовж квітня було розпочато розслідування 9 нових кримінальних проваджень, повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень 21 особу", - зазначили у Бюро.

Також повідомляється, що детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду 65 обвинувальних актів.