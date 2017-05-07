НАБУ: У роботі - 328 проваджень, до суду скеровано 65
Станом на 30 квітня у роботі детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває 328 проваджень.
Про це йдеться у повідомленні НАБУ.
"Упродовж квітня було розпочато розслідування 9 нових кримінальних проваджень, повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень 21 особу", - зазначили у Бюро.
Також повідомляється, що детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду 65 обвинувальних актів.
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