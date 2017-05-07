НАБУ: У роботі - 328 проваджень, до суду скеровано 65

345 переглядів
0
Неділя, 7 травня 2017, 18:31

Станом на 30 квітня у роботі детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває 328 проваджень.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ. 

"Упродовж квітня було розпочато розслідування 9 нових кримінальних проваджень, повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень 21 особу", - зазначили у Бюро.

Також повідомляється, що детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду 65 обвинувальних актів.

Теми: НАБУ Антикорупційна прокуратура суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ситник назвав маячнею заяви Мартиненка про "грузинську мафію" в НАБУ 28 квітня 2017, 15:19
НАБУ показало, як Мартиненко може тиснути на суддів 28 квітня 2017, 13:20
НАБУ створить підрозділ з протидії корупції в МОЗ 28 квітня 2017, 12:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Макрон впевнено переміг у заморських французьких територіях - ЗМІ
У Парижі евакуювали площу, де мали зібратися прихильники Макрона
СММ ОБСЄ заявляє про сексуальні домагання з боку бойовика ОРДО
У Києві стартує Євробачення. Перекрили рух у центрі
Усі новини
Афіша на 5-7 травня

ПБК відкриває сезон, ніч кіно, неймовірна кількість музики і вечірок

Відео-інструкція

Як записати дитину в садок Києва