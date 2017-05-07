В ОРДО придумали, як не обговорювати у Мінську обмін полоненими "всіх на всіх"

1120 переглядів
0
Неділя, 7 травня 2017, 20:40

В ОРДО заявили, що Україна в односторонньому порядку перервала процес верифікації полонених, який проводився представниками бойовиків "ДНР".

Про це заявила уповноважений з прав людини в "ДНР" Дар'я Морозова, повідомляє онлайн-ресурс бойовиків "ДАН".

"Українська сторона в односторонньому порядку перервала процес верифікації", - заявила Морозова.

За її словами, згідно з домовленістю, процес верифікації мав стосуватися осіб, які перебувають в установах української пенітенціарної системи, і тих, щодо кого застосовано запобіжні заходи без взяття під варту - вони залишаються на свободі, але не мають виїхати в "ДНР".

Як повідомила Морозова, українська сторона заявила, що процес верифікації у пенітенціарних установах завершено, а можливості поспілкуватися з тими, кого не взято під варту, представники "ДНР" не отримають.

За словами Морозової, таким чином процес верифікації фактично зірваний.

"Без цього 15-го числа на зустрічі у Мінську не буде обговорюватися обмін полоненими "всіх на всіх". Без повної верифікації процес просуватиметься не буде", - заявила вона.

Як відомо, 26 квітня Тристороння група в Мінську домовилась про роботу підгрупи з безпеки та верифікацію списків полонених.

28 квітня почалась верифікація заяв злочинців, яких можна помилувати в обмін на утримуваних у полоні на окупованих Луганщині й Донеччині людей.

В ОРЛО заявляли, що  на 4 травня був запланований виїзд делегації "ЛНР" на територію України для верифікації ув'язнених. 

7 травня в "ЛНР" заявили, що дату початку верифікації осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі на підконтрольній українській владі території перенесено на 10 травня на прохання ОБСЄ.

Теми: "ДНР" полонені Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СММ ОБСЄ заявляє про сексуальні домагання з боку бойовика ОРДО 7 травня 2017, 12:22
Human Rights Watch закликає негайно звільнити вченого Козловського 6 травня 2017, 21:56
Суд дав доступ СБУ до телефонних розмов Захарченка 5 травня 2017, 13:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Києві урочисто відкрили "Євробачення-2017"
В ОРДО придумали, як не обговорювати у Мінську обмін полоненими "всіх на всіх"
Українські синхроністки виграли все "золото" Світової серії
В анексованому Криму поліція влаштувала рейд по домівках кримських татар
Усі новини
Відео-інструкція

Як записати дитину в садок Києва

10 подій Євробачення

Куди сходити в Києві під час конкурсу