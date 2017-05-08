СЦКК: Бойовики продовжують обстріли, пошкоджені будинки та школа

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Понеділок, 8 травня 2017, 00:26

Станом на 23:00 7 травня бойовики 58 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО і населеним пунктам.

Про це повідомляє СЦКК на сторінці в Facebook.

"Протягом 07 травня станом на 23 годину, зафіксовано 58 порушень режиму припинення вогню з боку НЗФ у тому числі із застосуванням забороненого озброєння 20 снарядів артилерії калібром 152 мм, 93 снаряди артилерії калібром 122 мм, 121 міна калібру 120 мм, 145 мін калібру 82 мм, АГС, БМП та всі види стрілецького озброєння", - йдеться в повідомленні.

Бойовики вели обстріл по позиціях ЗСУ, а також по ділянках місцевості поблизу Водяного, Катеринівки, Новозванівки, Кримського, Опитного, Красногорівки, Троїцького, Попасної і Верхньоторецького.

"За ініціативи української сторони СЦКК режим "Тиша" заводився 51 раз, завдяки чому жертв серед мирного населення вдалося уникнути", - наголошується в повідомленні.

Близько 17:20 терористи випустили по Троїцькому 3 снаряди артилерії калібром 122 мм. В результаті обстрілу снаряд потрапив в школу, на садову ділянку, а також пошкоджені лінії електропостачання до двох будинках.

Близько 21:20 бойовики на Луганському напрямку били по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту і по самому населеному пункту Попасна. В результаті обстрілу з 120 і 82 мм мінометів був знищений автомобіль, перебито лінію електропередач до одного з будинків, в двох інших будинках вибиті вікна.

"Такі дії незаконних збройних формувань ОРДЛО свідчать про грубі порушення та про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення та провокацій проти військовослужбовців Збройних Сил України", - підкреслили в СЦКК.

Теми: АТО Збройні сили
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