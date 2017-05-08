Поліція застосує нову спецтехніку в ході масових заходів

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Понеділок, 8 травня 2017, 01:14

Поліція, вперше в Україні, для охорони громадського порядку буде використовувати спеціально укомплектовані сучасним обладнанням автомобілі та вертоліт.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Для забезпечення безпеки та правопорядку поліція використовуватиме два автомобілі, які укомплектовані сучасною технікою. Третій автомобіль використовуватимуть нацгвардійці. Ці автомобілі використовуватимуться для фіксації та передачі інформації у режимі онлайн до Ситуаційних центрів Національної поліції України", - наголошується в повідомленні.

Як говориться в повідомленні, під час проведення масових заходів ситуаційні автомобілі розміщуватимуться недалеко від скупчення громадян, що дозволить досконало володіти обстановкою і миттєво реагувати на будь-які події.

Також автомобілі оснащені технікою, яка має доступ до всіх інформаційних відомчим ресурсів.

Крім того, поліцейські на час проведення масових заходів, в тому числі "Євробачення", будуть використовувати сучасний вертоліт. Він обладнаний спеціальною відеоапаратурою, яка також має можливості фіксації правопорушень і оперативної передачі інформації в Ситуаційні центри Нацполіціі.

Відзначається, що технології, які вводяться в поліції, дозволяють ідентифікувати особи і підозрілі речі.

Теми: поліція
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