В Одесі затримали чоловіка з комуністичним прапором, йому загрожує в'язниця
7 травня в Одесі затримали чоловіка, який їздив із забороненою радянською символікою на автомобілі.
Про це повідомляє поліція в Одеській області.
Так, до автомобіля затриманого з іноземною реєстрацією, був прикріплений прапор із зображенням червоної зірки, серпа і молота і написом "Отечественная война".
Для встановлення обставин події водій і транспортний засіб доставлені до відділу поліції.
29-річний одесит затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває
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