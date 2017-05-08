Латвія виявила три російських кораблі біля своїх кордонів

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Понеділок, 8 травня 2017, 02:51

7 травня до берегів Латвії підійшли три російських корабля.

Про це повідомили Латвійські Національні збройні сили на своїй сторінці в Twitter.

Згідно з повідомленням, у берегів Латвії були зафіксовані корвети РФ Liven 551, "Серпухов 603" і "Моршанськ 824".

Кораблі були виявлені в ексклюзивній економічній зоні в 6,4 км від територіальних вод Латвії.

Теми: Латвія Росія
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