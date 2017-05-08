Доба в АТО: 65 обстрілів, бойовики б'ють з важкої зброї

359 переглядів
0
Понеділок, 8 травня 2017, 06:47

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, за минулу добу бойовики 65 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку з артилерії калібру 122 мм, озброєння БМП, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів і кулеметів великих калібрів бойовики обстрілювали позиції біля Троїцького.

З 82 мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів сепаратисти обстрілювали українські сили неподалік Верхньоторецького, а з озброєння БМП, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах неподалік Луганського.

З мінометів калібру 82 мм терористи стріляли поблизу Опитного, а з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів обстрілювали ЗСУ під Авдіївкою. З гранатометів і кулеметів великих калібрів бойовики вели вогонь по силах АТО в Кам'янці, Пісках і Зайцевому. По опорних пунктах під Невельским сепаратисти били із зенітної установки ЗУ-23-2 та автоматичних гранатометів. Українські позиції неподалік Майорська були обстріляні з гранатометів і стрілецької зброї.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи обстрілювали позиції поряд з Водяним. 82 мм міномети, гранатомети і кулемети великих калібрів бойовики застосовували по опорних пунктах неподалік Красногорівки.

По позиціях морських піхотинців поблизу Широкиного терористи вели вогонь з озброєння БМП, а під Павлополем - з озброєння БТР і гранатометів. По позиціях біля Лебединського та Мар'їнки бойовики били з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Сили АТО в Новоселівці Другій сепаратисти обстрілювали з кулеметів великих калібрів, а в Гнутовому - з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку з артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів бойовики накривали опорні пункти поблизу Кримського. З артилерії калібру 120 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів були обстріляні українські позиціях поруч з Троїцьким.

Артилерію калібру 152 мм і 122 мм, 120 мм міномети, гранатомети різних систем і кулемети великих калібрів бойовики застосовували біля Новозванівки. По ЗСУ в Попасній терористи вели вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а по українських силах в Катеринівці - з мінометів калібру 82 мм. З артилерії калібру 122 мм, 120 мм мінометів, гранатометів і кулеметів великих калібрів сепаратисти били по позиціях сил АТО в районі Новоалександрівки.

Теми: АТО Збройні сили
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СЦКК: Бойовики продовжують обстріли, пошкоджені будинки та школа 8 травня 2017, 00:26
У неділю бойовики вели обстріли 27 разів: артилерія, БТР, зенітні установки 7 травня 2017, 18:56
Командира підрозділу військової частини відсторонили за хабарі 7 травня 2017, 15:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Підсумки виборів у Франції: Макрон випередив Ле Пен майже в два рази
СЦКК: Бойовики продовжують обстріли, пошкоджені будинки та школа
На виборах президента Франції переміг Макрон - екзит-поли
У Києві урочисто відкрили "Євробачення-2017"
Усі новини
Емоції

Емоційний інтелект та ознаки, що ви ним володієте

Культура

Художник Андрій Єрмоленко: У нас є проблема – ми не можемо займатися людським