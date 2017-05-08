На Харківщині будуть збивати дрони над військовими об'єктами

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Понеділок, 8 травня 2017, 07:38

Командування Харківського гарнізону звертається до громадян із застереженням від провокаційних дій поруч з військовими частинами, оскільки військовослужбовці-охоронці мають право застосовувати зброю.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Прохання до громадян утриматись від спроб проникнення на території військових частин, що охороняються. Використання безпілотних літальних апаратів - різного виду дронів - над військовими частинами, базами, складами та арсеналами буде  вважатися порушенням, прирівняним до спроби проникнення на територію військового об’єкта. Тож будуть збиватися без попереджень над об’єктами або на підльоті до них", - відзначили в гарнізоні.

Крім того, особи, причетні до таких інцидентів, будуть затримані і притягнуті до відповідальності.

Як відомо, під ранок 23 березня у місті Балаклія Харківської області спалахнули склади військового арсеналу та сталася детонація снарядів.

За даними міністра оборони Степана Полторака, після пожежі на базі збереження у Балаклії залишилося трохи більше 30% боєприпасів, які там зберігалися.

Слідство вважає, що диверсію на арсеналі в Балаклії могли скоїти цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарата.

Теми: Харківська область
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