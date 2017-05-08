"Газпром" почав будівництво "Турецького потоку" в обхід України

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Понеділок, 8 травня 2017, 09:22

Російський "Газпром" у неділю почав будівництво в Чорному морі газопроводу "Турецький потік".

Як повідомляє прес-служба "Газпрому", робота стартувала біля російського узбережжя.

"Сьогодні ми приступили до практичного етапу реалізації проекту "Турецький потік" - морського укладання газопроводу. Проект реалізується строго за планом і до кінця 2019 року наші турецькі і європейські споживачі отримають новий надійний маршрут для імпорту російського газу", - сказав глава "Газпрому" Олексій Міллер.

У повідомленні зазначається, що укладання веде судно Audacia компанії Allseas - підрядника будівництва обох ниток морської ділянки газопроводу. Судно також буде використовуватися для протягування труб з берега через мікротунелі. Будівництво газопроводу "Турецький потік" в глибоководній частині Чорного моря буде вести трубоукладальне судно Pioneering Spirit.

Як відомо, на початку грудня 2016 року "Газпром" підписав контракт на будівництво першої нитки морської ділянки газопроводу "Турецький потік" в обхід України по дну Чорного моря.

2 грудня парламент Туреччини ухвалив закон про ратифікацію угоди з Росією щодо проекту будівництва газопроводу "Турецький потік".

Держдума РФ ратифікувала угоду 20 січня 2017 року, Рада Федерації - 1 лютого.

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про ратифікацію угоди з Туреччиною щодо газопроводу "Турецький потік" 7 лютого. 

Українська правда

Теми: Газпром Туреччина
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IP: 220.239.120.---zmaylo08.05.2017 09:50
Дурень думкою багатіє - з обох сторін. Вже світові відомо що Росія не дотримується договорів, особливо коли щось не йде на її руку, а затуркані турки ще не усвідомили того. Як не буде чого їсти, то і газу не стане. Хіба що маленький Путін зробить велий ПУК і сам з ним не счезне з ним!
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